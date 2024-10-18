Он заявил, что Москва сможет отследить любые шаги Киева в этом направлении.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность восстановления Украиной ядерного потенциала, назвал эти заявления "опасной провокацией".

Он заявил также, что Москва сможет отследить любые шаги Киева в этом направлении.

"Это опасная провокация, и любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - заявил Путин.

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Он отметил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, при этом заявил, что Россия не допустит этого "ни при каких обстоятельствах".

Ранее министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что соответствующие попытки создания ядерного оружия Украиной не будут иметь успеха.

Ядерный потенциал Украины - новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом сказал, что Украина или вступит в НАТО, или будет иметь ядерное оружие.

Позже в BILD сообщили, что Украина серьезно думает о восстановлении своего ядерного потенциала. Ссылаясь на анонимного украинского чиновника, издание отмечает, что для создания первой ядерной боеголовки Киеву хватит нескольких недель. Однако президент Украины Владимир Зеленский, а также МИД Украины официально опровергали эти заявления.

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