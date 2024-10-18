Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность восстановления Украиной ядерного потенциала, назвал эти заявления "опасной провокацией".
Он заявил также, что Москва сможет отследить любые шаги Киева в этом направлении.
"Это опасная провокация, и любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", - заявил Путин.
Он отметил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, при этом заявил, что Россия не допустит этого "ни при каких обстоятельствах".
Ранее министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что соответствующие попытки создания ядерного оружия Украиной не будут иметь успеха.
Ядерный потенциал Украины - новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом сказал, что Украина или вступит в НАТО, или будет иметь ядерное оружие.
Позже в BILD сообщили, что Украина серьезно думает о восстановлении своего ядерного потенциала. Ссылаясь на анонимного украинского чиновника, издание отмечает, что для создания первой ядерной боеголовки Киеву хватит нескольких недель. Однако президент Украины Владимир Зеленский, а также МИД Украины официально опровергали эти заявления.