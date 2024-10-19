Для того, чтобы создать ядерное оружие, нужно хотя бы начинать с обогащения урана, отметил управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

Накануне немецкая пресса написала, что Украина серьезно обдумывает вопрос восстановления своего ядерного потенциала. Со ссылкой на украинского чиновника, журналисты отметили, что для создания первой ядерной боеголовки Киеву хватит нескольких недель. Потом президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию, заверив: "Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие". Глава государства подчеркнул, что Киев сделал ставку на вступление в НАТО как гарантию своей безопасности. О том, действительно ли сегодня Украине стоит думать о восстановлении ядерного потенциала, какими могут быть плюсы и минусы от таких шагов, в интервью УНИАН рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Почему именно сейчас возникли заявления или публикации в СМИ о якобы восстановлении Украиной ядерного потенциала? Есть какие-то основания?

Это бред на данном этапе. Для того, чтобы создать ядерное оружие, нужно хотя бы начинать с обогащения урана. В Украине есть урановые месторождения, но у нас не производится ядерное топливо, и нет обогащения урана. Это есть только у России. Поэтому это чушь. Там очень сложные технологии и по милитаризации такой бомбы. Конечно, при большом желании, я думаю, Украина все равно вернется к этой теме и сможет это сделать. Но нужно ли это на данном этапе? Я пока не вижу такой необходимости. Нам лучше строить ракеты, дроны и другое вооружение, которое нивелирует само значение "ядерки". Силы обороны сейчас без ядерного оружия находятся на территории РФ, и россияне не знают, что с этим делать.

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Кстати, есть давняя российская тема - они пытаются найти повод для применения ядерного оружия. Еще в 2022 году они активно "качали" тему, что в Украине есть "грязное" ядерное оружие. Они хотели, например, сами ударить "грязным" ядерным оружием, а потом уже - тактическим ядерным оружием. И объяснять, что якобы украинцы ударили, и мы начинаем наносить удары, поскольку это нарушение соглашения о нераспространении ядерного оружия. Тогда им популярно объяснили, что это закончится для них плохо.

Генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что за два часа будет уничтожен Черноморский флот РФ со стороны НАТО, а потом - за шесть часов - все цели на территории России. То есть, конвенционно обещали ответ, поскольку никто не заинтересован в применении ядерного оружия, в том числе Китай. Россияне периодически эту тему поднимают в таком формате для того, чтобы иметь повод применить тактическое ядерное оружие. Но проблема в том, что если бы они были уверены, что применение тактического ядерного оружия как-то решит их проблемы без последствий, то давно его применили бы.

Что стоит за заявлением Зеленского и публикацией в немецкой прессе и таким быстрым ее опровержением?

Зеленский говорил о Будапештском меморандуме. Он на Мюнхенской конференции по безопасности накануне войны также заявлял, что есть Будапештский меморандум, мы отдали ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности, поэтому нужно их выполнять. А западная пресса любит писать со ссылкой на какие-то анонимные источники. Любой из нас может быть таким анонимным источником и что-то там рассказывать. Они активно используют этот прием, так называемых анонимных источников и распространения подобной информации.

Могут ли такие вещи, как восстановление ядерного потенциала, проводиться тайно? Вряд ли целесообразно такую тему выносить в публичную плоскость.

Для этого очень много предпосылок должно быть. Это должна быть очень сверхсекретная операция, поскольку мир уже настолько прозрачен, все же мониторится. А еще надо какие-то материалы брать, например, центрифуги для обогащения. Об этом сразу становится известно всем заинтересованным лицам. Поэтому, это сложно провести тайно, но теоретически - возможно, если очень напрячься. Но повторюсь, на сегодня нам лучше концентрироваться на производстве ракет и дронов.

Если предположить, что тема ядерного восстановления действительно была бы на повестке дня, то могли бы мы его сначала взять у других стран?

Теоретически могло бы так быть. Есть такие страны, как Турция, Южная Корея, Германия. Там находится американское ядерное оружие, и "ключи" одновременно могут быть, например, у Турции и США. Это в теории. Но стоит понимать, что есть договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, который категорически запрещает даже его передвижение в неядерные страны.

Какой могла бы быть реакция Кремля в такой ситуации?

Проблема в паритете. Если у них самое большое количество ядерных боеголовок, то у нас должно сразу быть хотя бы 50, чтобы чем-то угрожать. А их нужно изготовить. Это огромные средства, технологии. Это достаточно непростая задача. Поэтому лучше начинать с ракет, которые могут нести и ядерное оружие, в том числе, например, на "Искандере" боеголовку можно менять.