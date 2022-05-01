По мнению военного эксперта из США, сейчас существует пять возможных сценариев начала ядерной войны.

На фоне угроз со стороны РФ о возможном начале ядерной войны, военный эксперт из США Джозеф Сиринчоне рассказал, как именно Путин может нанести первый удар. Существует пять пугающих сценариев начала ядерной войны, считает научный сотрудник Института ответственного государственного управления в Вашингтоне.

Об этом Сиринчоне рассказал на Bill Press Pods, а затем он написал о сценариях ядерной войны в Twitter.

Сценарий 1: удар по Черному морю

По мнению американского эксперта, Путин может запустить ядерную бомбу и нанести удар по Черному морю. В таком случае президент страны-агрессора пойдет по первому сценарию Сиричоне. Удар над морем будет "демонстрационным", без жертв и повреждений.

Если Путин решится начать ядерную войну именно так, Запад введет против РФ еще больше санкций, а помощь Украине существенно увеличится.

Сценарий 2: ядерный удар по военному объекту в Украине

Также Путин может начать ядерную войну с нанесения удара по Украине. При таком сценарии РФ будет целиться в военные объекты, но использует для этого оружие небольшой мощности. Однако это все равно приведет к серьезным разрушениям, погибнуть могут сотни или тысячи человек.

Сценарий 3: Путин устроит "вторую Хиросиму"

По мнению эксперта, РФ может решиться на более серьезные действия, которые точно получат ответ НАТО и США. Путин может устроить "вторую Хиросиму", если использует мощное ядерное оружие и ударит по Украине. Такие действия приведут к десяткам тысяч жертв.

США и НАТО, считает Сиричоне, скорее всего ответят крупномасштабными ударами с применением обычных вооружений по подразделениям, которые нанесли удар, и другим подразделениям РФ.

Сценарий 4: ядерный удар России по объекту НАТО

Россия может начать ядерную войну с прямого нападения на какой-то объект НАТО. Если Путин действительно решится идти по такому сценарию, он получит мощный и массированный ответ. Альянс задействует сухопутные войска, необходимое вооружение.

Помимо этого, НАТО будет непрерывно атаковать с воздуха российские силы, находящиеся на территории Украины. Однако, отмечает эксперт, США и НАТО едва ли будут отвечать на удар ядерным оружием, так как целью Альянса будет прекращение конфликта, а не его расширение.

Сценарий 5: Путин нанесет удар по США

Самым отчаянным шагом президента РФ может быть прямая атака по объектам в США. Если Путин пойдет на такой шаг, то он может попытаться уничтожить американское правительство.

Этот сценарий эксперт называет самым опасным. По словам Сиричоне, возможные варианты ядерной агрессии Путина прорабатываются в США, но власти должны рассмотреть все возможные сценарии и продумать, как мир будет отвечать в случае ударов от РФ.

"Риск того, что Путин станет ядерным (начнет ядерную войну - УНИАН), низок. Барьеры против использования огромны. Но он мог это сделать, и он может это сделать. Мы должны публично обсуждать варианты, чтобы западная общественность полностью понимала риски и могла иметь право голоса в ответах", - указал эксперт.

Угроза ядерного удара РФ

Еще раньше Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.