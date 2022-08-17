После серии взрывов в оккупированном Крыму роспропаганда озвучила несколько "наиболее правдоподобных" версий причин взрывов.

Российские версии взрывов в Крыму является медийным прикрытием небоеспособности подразделений ВС РФ на полуострове.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

ЦПД отмечает, что после серии взрывов в оккупированном Крыму роспропаганда озвучила несколько "наиболее правдоподобных" версий причин взрывов.

Так, версия взрывов в Новофедоровке – нарушение правил пожарной безопасности. По данным МО РФ, на аэродроме "Саки" сдетонировали авиационные боеприпасы, однако взрывы не повредили авиатехнику. В то же время никакие доказательства не указывают на умышленный подрыв боеприпасов.

В Азовском версия взрывов – диверсия. В МО РФ заявили, что в результате диверсии поврежден военный склад вблизи г. Джанкой, повреждены ЛЭП, электростанция, железная дорога и жилые дома.

По Гвардейскому россияне заявили, что "взрывов не было", а "хлопки" никакого отношения к военной авиабазы не имеют, пострадавших нет.

"Абсурдность версий относительно взрывов в Крыму, выдвинутых роспропагандистами, является ничем иным, как медийным прикрытием почти полной небоєздатності подразделений ВС РФ, которые дислоцируются в Крыму", – заявили в ЦПД.

Взрывы в оккупированном Крыму 16 августа: что известно

Во вторник утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Позже стало известно, что возгорание произошло в российской воинской части в Азовском.

Кремлевские пропагандисты добавили, что в результате происшествия повреждена также железная дорога.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, которых цитировали росСМИ, видели поднимавшийся черный дым.