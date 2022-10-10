Президент подчеркнул, что Украина выиграет в этой войне, освободит все свои земли и "поставит на место государство-террориста".

Президент Владимир Зеленский заявил, что постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров с Украиной.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"Удары этой ночью продолжили серию российских ракетных ударов по Запорожью, которые только на этой неделе, с 3 октября, унесли жизни уже не менее 43 человек. А еще были удары по Харькову, по городам Донбасса, по другим городам Украины... Еще были удары иранскими беспилотниками, авиаудары", - отметил он.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что большинство ударов было направлено по гражданской инфраструктуре Украины, по мирным людям.

"Когда кто-то хочет переговоров - он такого не делает. Когда кто-то террорист-он делает именно так... Террористов обезвреживают, а террор – это преступление, за которое должно быть наказание", - сказал глава государства.

По его словам, террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, которое угрожает не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу.

"Если террор останется безнаказанным, если террористу удастся запугать настолько, что кто-то в мире хочет просто закрыть глаза на террор, то именно это и будет проигрышем, проигрышем свободы, человечности и демократии. Именно этого так хочет Россия, именно для этого ей и нужен весь этот террор от ракетных ударов до глобальных кризисов, которые спровоцированы государством-террористом", - подчеркнул Зеленский.

Он сравнил Россию с Германией, которая начала Вторую мировую войну, а мир испугался и дал этому произойти.

"Сейчас мир объединен. Сейчас все в мире понимают, против чего на самом деле ведется Россией эта война в Украине. Это российская война против всех тех ценностей, которые делают людей людьми, а жизнь мирной. Украина выигрывает в этой войне. Мы можем освободить всю нашу землю и можем поставить на место государство-террориста", - подчеркнул президент.

По его мнению, Россия должна быть наказана за террор, ведь "только это гарантирует, что противостояние не разрастется до еще большего масштаба и не перекинется на другие страны".

"Постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров. Необходимо официальное признание России государством-террористом на всех уровнях, ограничение любых экономических контактов с любыми российскими субъектами – нельзя быть спонсорами терроризма", - добавил Зеленский.

Он также призвал мир осудить на всех уровнях каждый эскалационный шаг России – от террористических ударов до преступной попытки аннексии украинской территории.

По словам главы государства, соответствующая резолюция на днях будет рассматриваться Генеральной Ассамблеей ООН.

"Мы увидим по голосованию, кто и как относится к террористам на самом деле", - уточнил он.

Президент также в очередной раз призвал государства-партнеры ускорить предоставление Украине достаточного количества эффективных систем противовоздушной обороны.

"Именно переговоры о предоставлении таких систем ПВО, именно переговоры об увеличении другой оборонной, политической и финансовой поддержки Украины – это и есть тот единственный возможный переговорный формат, который может реально приблизить мир", - отметил он.

Россия терроризирует Запорожье

Как сообщал УНИАН, в последнее время российская армия беспощадно обстреливает Запорожье.

30 сентября они выпустили по городу 16 ракет и обстреляли колонну гражданских автомобилей, которые стояли в очереди на выезде из города к временно оккупированной территории. Погибло 30 человек, 88 получили ранения.

Ночью 9 октября захватчики нанесли удары ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам города.

Погибло 14 человек, среди них 1 ребенок. Спасатели продолжают поисковые работы на местах поврежденных зданий продолжаются.

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