Как стало известно, россияне удары по Шевченковскому району Харькова.

Российские оккупанты нанесли удар по жилому району Харькова, в результате этого погиб один человек, также есть раненые среди мирного населения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Опять удар по жилому району города. Предварительно КАБ. Относительно пострадавших и разрушений - информация уточняется", - отметил он.

Позже стало известно об одном погибшем в результате российской атаки.

Видео дня

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ обстреляла Шевченковский район города. Он уточнил, что был ранен один человек.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры, возгорание автомобиля. Продолжается осмотр профильными службами", - добавил чиновник.

Удары РФ по Харькову и области: последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты в ночь на 6 апреля ударили по Харькову. Тогда председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в результате атаки погибли шесть человек, позже количество погибших увеличилось до семи.

Также сообщалось, что 4 апреля во время атаки на Харьковщину российская армия убила работника агрофирмы, еще два человека получили ранения.

"В результате атаки погиб гражданский мужчина, который находился во время удара в тракторе. Данные устанавливаются", - отмечал тогда Синегубов.

Вас также могут заинтересовать новости: