По меньшей мере десять человек получили ранения.

Российские оккупационные войска в ночь на 6 апреля атаковали город Харьков.

Как сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубов, в результате ночных ударов врага погибли 6 человек и еще по меньшей мере десять получили ранения.

"По меньшей мере 10 раненых, люди получили взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших - легкое и среднее", - рассказал чиновник.

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По словам Синегубова, российские захватчики повредили многоэтажки, АЗС, магазин, автомобиль. Все цели противника - исключительно гражданские объекты. Сейчас все службы устраняют последствия российского террора.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска стали чаще атаковать Украину, нанося комбинированные атаки. Захватчики применяют различные виды ракет и комбинируют их с ударными БПЛА.

В ночь на субботу в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Ракетная опасность была объявлена для северных, южных и восточных областей, а впоследствии и по всей стране.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что расчетное время вхождения крылатых ракет в воздушное пространство Украины около 05:00 с северо-востока.

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