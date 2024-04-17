По одному вертолету никто такую атаку делать не будет, подчеркнул Свитан.

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму произошла "бавовна". Серия мощных взрывов прогремела на аэродроме в Джанкое, а этот участок является чрезвычайно важным логистическим хабом российских захватчиков.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии "24 каналу" отметил, что неподалеку от аэродрома, где прогремели взрывы, расположен Джанкойский железнодорожный узел. Там сходятся сразу четыре ветки. Практически вся военная амуниция, которую россияне завозят через Крымский мост, попадает именно в Джанкой, где это все перегружают и развозят. Поэтому там могло быть много военных целей.

"Была информация, что там удалось уничтожить С-400. Также там есть железнодорожный узел. Есть несколько военных складов. Скорее всего, корректировали все партизаны. Удалось найти момент, где на месте было достаточно техники, ПВО, личного состава и т.д.", – отметил Свитан.

Эксперт отметил, что пока точно неизвестно, что стало причиной мощных взрывов в Джанкое. Это мог быть "прилет" Storm Shadow или даже ATACMS, или С-200.

В медиа уже распространяли информацию о том, что ударом уничтожен вражеский ЗРК С-400. Также звучали сообщения о возможном уничтожении ракет "Циркон", однако надо дождаться официальной информации от ГУР.

"Там могли быть и вертолеты, и "Цирконы", и ПВО. По одному вертолету никто такую атаку делать не будет. Я думаю, в ближайшее время ГУР поделятся деталями, что там таки произошло", – резюмировал Свитан.

Взрывы в Джанкое: другие детали

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что ночью в оккупированном Джанкое были слышны не только взрывы, но и звуки детонации. По его словам, на аэродроме дислоцировались не только подразделения оккупационных войск, вертолетного полка или эскадрильи, но находились и восстановительные мастерские, склады с боеприпасами, пункт управления связи.

Между тем в "АТЕШ" подтверждают уничтожение вражеского комплекса С-400 в Джанкое и складов с ракетами. Также сообщается о поражении сил ВКС РФ в районе командного пункта.

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