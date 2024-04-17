Гуменюк отметила, что аэродром в Джанкое - "законная цель" для Украины, и такая "бавовна" в Крыму будет продолжаться.

Военный аэродром в городе Джанкой в оккупированном Крыму, на котором сегодня ночью раздавались взрывы, является "законной целью" для Украины, и такая "бавовна" в Крыму будет продолжаться. Об этом заявила начальник Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

"Вообще понятно, что это военный аэродром, то есть законная цель, соответствующий объект, на котором базировалась в том числе армейская авиация. Кроме того, мы знаем, что во время своего расположения на Крымском полуострове, используя его как мощный милитарихаб, россияне очень часто меняли места дислокации различных подразделений и перемещали их для того, чтобы отвести от вероятного поражения. Но не все маневры были удачными", - сказала Гуменюк.

Что именно могло быть поражено на аэродроме в Джанкое, начальница Объединенного пресс-центра сил обороны юга не ответила, отметив, что надо дождаться официальной информации от Генерального штаба.

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"В Крыму продолжается сезон бавовны. Результаты надо дождаться от Генерального штаба. Все же право "джанкойской первой ночи". Они должны его соблюсти. На самом деле, то, что происходит боевая работа, мы никогда не скрываем. Но результаты даем верифицированные, такие которые уже уточнены, выверены и имеют официальное подтверждение", - отметила Гуменюк.

Взрывы в Джанкое - что известно

В ночь на 17 апреля местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах на аэродроме Джанкоя в оккупированном Крыму.

Известно, что на территории этого аэродрома располагался 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также, предположительно, там дислоцировались три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

Комментируя это, военный аналитик Сергей Грабский отметил, что хотя на аэродроме базируются в основном вертолеты, но, кроме техники, на аэродромах есть склады с обеспечением. Поэтому серия взрывов может свидетельствовать о "точном ударе".

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