Он отметил, что на аэродроме слышны были не только взрывы, но и детонация, в том числе вторичная.

Ночью 17 апреля на военном аэродроме в Джанкое в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. В то же время военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии "Суспільне Крим" заявил, что слышно было не только взрывы, но и детонацию, в том числе вторичную, и объяснил, о чем это свидетельствует.

"Слышно было не только бавовну, но и детонацию. Есть уже немало фото- и видеоподтверждений того, что была, в том числе, вторичная детонация. Тамошние сообщают, что якобы взорвался баллон на автомобиле - газовый баллон. Но очевидно, что это все бред и ложь. Сейчас по сети Интернет распространяется немало слухов. Я предлагаю немного подождать, когда мы будем знать верифицированную информацию от украинской разведки о последствиях того хлопка", - рассказал Селезнев.

Он отметил, что на территории аэропорта в Джанкое дислоцировались не только подразделения российской оккупационной армии, вертолетного полка или эскадрильи, но также находились восстановительные мастерские, склады с боеприпасами, пункт управления связи.

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"Бавовна произошла и это очевидно.... Говорить об уничтожении военного объекта и его результатах еще рано", - подчеркнул Селезнев.

По словам военного эксперта, над Джанкоем сегодня облачно, поэтому не стоит ожидать спутниковых снимков. Однако в Джанкое работают крымские партизаны, которіе могут проинформировать о результатах удара.

"Сейчас в Джанкое проводятся контрразведывательные мероприятия, перекрыты некоторые дороги - те, которые граничат с военным аэродромом. И довольно нервно ведут себя тамошние гауляйтеры. Если бы последствия были не такими серьезными, вряд ли бы такая реакция была у тамошних чиновников. Но последствия есть", - резюмировал он.

Он также рассказал, что на аэродроме в Джанкое базировались по меньшей мере четыре штурмовых Су-25 и 12 вертолетов Ми-28 и Ка-52.

"Украинские Силы обороны пока не верифицировали информацию. Но местные жители сообщают, что звуки прилетов были разными. В первом случае речь шла о баллистике. Россияне намекают на то, что это была ракета типа АTACMS, а потом был прилет какой-то крылатой ракеты - или Storm Shadow, или SCALP. Но это все предположения. Но россияне пока не признают факт прилета ракет по территории этого военного объекта. И не факт, что они сделают эту информацию публичной", - подытожил Селезнев.

Военный эксперт Иван Ступак намекнул на потери россиян

Он сообщил "Суспільне Крим", что на военном аэродроме в Джанкое находился склад с ракетами "Циркон". Ступак предположил, что целью был склад с этими ракетами, но доподлинно неизвестно, что и в каких объемах было уничтожено.

"Если подтвердится уничтожение склада с "Цирконами" и вертолеты, и самолеты, то это действительно будет больно для россиян. Это объект с высокой добавленной стоимостью. Уничтожение самолетов, которые несут управляемые авиабомбы - защищает жизни наших военных, не уничтожаются наши позиции, не наступают россияне", - подчеркнул он.

Он также отметил, что есть информация о погибших среди российских пилотов, которые там находились.

"Хочу верить, что там действительно погибло большое количество пилотов. Чем больше пилотов россиян погибает, квалифицированных, тем менее квалифицированных они вынуждены отправлять. Менее квалифицированные не могут выполнять те задачи, которые на них возлагают. Таким образом будут нести больше потерь от украинского ПВО", - подытожил эксперт.

Атака на Джанкой - что известно

В ночь на 17 апреля местные телеграм-каналы сообщили о взрывах на аэродроме Джанкоя в оккупированном Крыму. На территории этого аэродрома располагался 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также, предположительно, там дислоцировались три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

Впоследствии крымские тг-каналы распространили информацию, что в результате удара погибло около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены. А военный эксперт Александр Мусиенко со ссылкой на свои источники сообщил, что уничтожен склад ракет "Циркон" и "С-300".

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