Противник потерял модную технику, отметил глава Луганской ОВГА.

В захваченном боевиками "ДНР" Донецке горела база интернациональной банды "Пятнашка", есть куча уничтоженных и раненых боевиков.

Уничтожена модная техника противника, написал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"...на окраинах Донецка, опять то ли кто-то курил неосторожно, то ли "камни с неба"... пылает база знаменитой "Пятнашки", - интернациональная банда, которая воевала на Луганщине... куча 200 (ликвидированных - Ред.) и 300 (раненых - Ред.)...", - отметил чиновник.

Ранее 22 августа стало известно, что в Донецке раздаются взрывы. Очевидцы сообщали, что взрывы происходили на складе российских боеприпасов.

Напомним, РФ весной 2014 года вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Рано утром 24 февраля этого года российская армия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины 22 августа сообщил, что на Донбассе продолжаются бои.

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