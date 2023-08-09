Эксперт рассказал об особенностях оптико-механического завода в Подмосковье, на территории которого прогремел взрыв cегодня.

Оптико-механический завод в Подмосковье, на территории которого произошел взрыв, считается достаточно большим по площади и имеет несколько цехов разной направленности, а также часть помещений на территории завода сдают в аренду российским частным компаниям.

Взрыв на заводе в России в эфире информационного телемарафона проанализировал военный эксперт Антон Михненко. "В советское время масштабирование предприятий было совсем другое и часть помещения этого предприятия на сегодняшнее время была сдана в аренду. В частности, часть предприятия снималась российскими частными компаниями, такими как "Пиро-Рос", которая занималась пиротехническими средствами. По распространенной российскими СМИ информации, взрыв произошел именно на предприятии "Пиро-Рос" на территории оптико-механического завода, который находится в Подмосковье", - сказал он.

По его мнению, самый интересный вопрос заключается в том, что на некоторых распространенных фотографиях можно увидеть, "что там снаряды какие-то разлетались вокруг этого предприятия".

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"Дело в том, что это предприятие, которое арендовало помещение у оптико-механического завода, имеет определенное количество лицензий. И одна из лицензий позволяет осуществлять разработку, производство и утилизацию, в том числе именно боеприпасов. Поэтому, не исключается, что часть боеприпасов или других элементов этих боеприпасов, находилась на хранении на этом предприятии, именно "Пиро-Рос", которое находится на территории оптико-механического завода", - акцентировал Михненко.

Военный эксперт добавил, что несмотря на то, что взорвалась часть предприятия, которая арендовала площадь на территории завода, это будет иметь негативное влияние и последствия для работы всего оптико-механического завода в Подмосковье.

"Потому что, безусловно, взрывной волной там будут повреждены стекла, а также те или иные средства, которые использовались для создания оптико-механического оборудования, которое, кстати, используется как в гражданском, так и в военном сегменте", - подчеркнул Михненко.

Он пояснил, сможет ли РФ быстро восстановить производственные мощности и есть ли у россиян альтернатива другому заводу для изготовления оптико-механического оборудования.

"В РФ состоялась реформа оборонно-промышленного комплекса и в них созданы крупные холдинги и корпорации, как, например,"Ростех". В состав этой корпорации входит холдинг "Швабе", а именно этот холдинг содержит ряд предприятий, которые занимаются именно оптико-механикой. Кстати, этот "Загорский оптико-механический завод" в Подмосковье является составной частью этого холдинга "Швабе". Этот концерн в свое время создавался по тем технологиям, которые есть в Европе - это был современный холдинг. Предприятия, которые в него входят, "Уральский оптико-механический завод", "Вологодский оптико-механический завод", и, в том числе завод, где произошел взрыв. Они все в составе этого холдинга. И поэтому, с одной стороны, может произойти определенная переориентация, часть предприятий может изготавливать ту продукцию, которая изготавливалась на заводе где произошел взрыв, а часть предприятий может изготавливать другую", - отметил Михненко.

Военный эксперт добавил, что с другой стороны, оптико-механического завод в Подмосковье - достаточно крупное предприятие. "На него была возложена значительная часть вопросов изготовления продукции именно военной тематики, хотя у него были направления для гражданских задач. Поэтому, можно сказать, что это временная, но значительная потеря для РФ", - подытожил он.

Взрыв в Сергиевом Посаде-сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 9 августа в ряде областей России прогремела серия мощных взрывов. Местные власти страны-агрессора, как и обычно, часть инцидентов пытаются замалчивать, а в некоторых - сразу обвинить украинскую сторону.

Впоследствии стало известно, что на северо-востоке от Москвы в городке Сергиев Посад поднялся высокий столб дыма. РосСМИ утверждали, что взрыв произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории "Загорского оптико-механического завода", также сообщалось о десятках пострадавших.

СМИ писали, что на самом деле это предприятие не только поставляло оптику российским силовикам, но и с 2019 года участвует в разработке "Посланника" - стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения с технологией "стелс".

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