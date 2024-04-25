В результате первого взрыва погибли военные. А во время ликвидации пожара, произошел еще один взрыв, в результате которого пострадали спасатели.

В Николаеве из-за взрыва, который произошел 24 апреля во время перегрузки боеприпасов, погибли двое военных, еще двое бойцов ранены. Тогда же травмы получили пятеро спасателей, которые прибыли на тушение пожара.

Как сообщает Государственное бюро расследований, правоохранители сейчас расследуют уголовное производство относительно обстоятельств взрывов в городе и причин, которые привели к трагедии.

По предварительной информации, 24 апреля в Николаеве на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация. В результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое ранены. Также загорелись автомобили, которые были рядом с эпицентром взрыва. Уже во время ликвидации пожара, произошел еще один взрыв из-за которого травмировались пять спасателей, которые приехали на вызов.

По факту нарушений правил обращения с оружием (ч. 3 ст. 414 Уголовного кодекса) открыто уголовное производство.

Взрыв в Николаеве

24 апреля в Николаеве при тушении пожара, во время которого произошел взрыв, пострадали 5 спасателей. В ГСЧС заявили, что произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, из-за чего загорелись машины. Во время тушения пожара произошла повторная детонация - тогда пострадали сотрудники ГСЧС. На месте первую помощь им оказывали волонтеры Николаевского отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и бригады скорой медицинской помощи. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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