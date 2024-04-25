Взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах.

Продолжается ликвидация последствий утреннего ракетного удара по городу Смела Черкасской области.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец. "Сначала о пострадавших. За помощью к медикам в целом обратились шесть жителей. От госпитализации отказались", - отметил он.

Табурец добавил, что по предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также выбило окна в соседней многоэтажке.

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"На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ремонтные бригады уже сформированы. В ближайшее время ожидаем строительные материалы для первоочередных работ", - сообщил председатель ОГА.

Удар по Черкасской области: что известно

Рано утром в четырех областях Украины объявляли ракетную опасность. В частности в Сумской, Киевской, Черкасской и Полтавской областях. Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили ракеты. Скоростные цели были зафиксированы в направлении Миргорода и Черкасс. Во время воздушной твердости в Черкасской области раздался звук взрыва.

Чуть позже председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по области. "По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе. Без погибших. На сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек", - сообщил он тогда.

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