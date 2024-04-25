По словам Ильи Евлаша, эта ночь для Украины прошла относительно спокойно.

Российские войска могут ударить по Украине ракетами и дронами накануне получения помощи от Соединенных Штатов, заявил в эфире информационного телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Враг коварен и мы должны быть готовы к любому развитию событий. В частности, к массированной атаке до прибытия международной помощи от наших партнеров. Об этом заявляет ряд международных организаций, Институт изучения войны, поэтому мы не можем исключать того, что враг применит свои дроны и ракеты для терроризирования нашего населения", - сказал Евлаш.

В то же время он добавил, что эта ночь для Украины была сравнительно спокойной. Но под утро оккупанты запустили ракету по Черкасской области.

Видео дня

"Противник не применял массированных комбинированных атак, не использовал "Шахеды". Только под утро враг применил одну ракету, предварительно это был "Искандер-К" по городу Смела Черкасской области. Там была поражена гражданская инфраструктура, повреждено логистическое железнодорожное сообщение, административные здания и гражданское имущество", - рассказал Евлаш.

Российско-украинская война: важные новости

Утром в четверг, 25 апреля, российские оккупанты ударили по Черкасской области. В результате удара пострадали по меньшей мере шесть человек, сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Между тем издание The Economist утверждает, что помощь от США позволит Украине некоторое время держаться на плаву. Но этого пакета недостаточно для того, чтобы освободить захваченные РФ территории.

Вас также могут заинтересовать новости: