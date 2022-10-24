Согласно сообщениям "администрации" в Керчи, работа на мосту продолжается круглосуточно.

На Керченскому мосту разбирают пролеты, которые были разрушены в результате взрыва 8 октября.

Об этом сообщает Крым.Реалии (проект Радио Свобода).

Как сообщает корреспондент издания, на поврежденном участке работает тяжелая техника. Ее можно увидеть с керченского побережья.

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По сообщению "администрации" в Керчи, работа на мосту продолжается круглосуточно.

Движение по уцелевшей части моста до сих пор ограничено. Российские власти заявляли, что по мосту разрешили проезжать грузовикам весом до 40 тонн. Но грузовикам рекомендуют ехать из Крыма в Россию через оккупированную Херсонскую область.

Взрыв на Крымском мосту

Рано утром 8 октября стало известно о пожаре на Крымском мосту. Позже в Сети появилась информация, что в результате подрыва грузовика на мосту загорелись цистерны с топливом.

Оккупационные власти Крыма обвинили во взрыве "украинских вандалов", а также сообщили об обрушении двух пролетов автомобильного полотна моста. Кроме того, после взрыва на Крымском мосту повреждены 1,3 километра железнодорожного полотна.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что за подрывом моста стоят сами россияне.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что "мы этого точно не заказывали" и отметил, что между военными и спецслужбами в РФ постоянные распри.

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