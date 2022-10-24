По словам главы ГУР, эта транспортная артерия никому не нужна.

Керченский мост перестанет существовать, когда Крым вернется в Украину.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью УП.

Журналист спросил главного разведчика страны, что произошло с Крымским мостом. Впрочем, Буданов избежал прямого ответа на этот вопрос, отложив конкретику на потом.

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"Сложный вопрос для ответа. Давайте лучше в другое время об этом поговорим. Могу лишь сказать, что Крымский мост подвергся очень сильным разрушениям. Этот мост - один из символов "русского мира". Крейсер "Москва" пошел ко дну, Крымский мост фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уж и долго этому режиму осталось", - заявил глава ГУР.

Буданов также прокомментировал обвинения РФ в том, что к подрыву Крымского моста причастен лично он. Эту чушь глава ГУР комментировал с улыбкой, заметив, что относится к ней не до конца серьезно.

"Знаете, я отношусь к этому не до конца серьезно. Точно не вспомню название, но одно из крупнейших печатных изданий коммунистической партии Китая опубликовало статью о том, что Россия обвиняет в этом Украину с очень высоким уровнем скепсиса в этих обвинениях. А надо понимать, что то, что напечатано в издании компартии Китая, согласовано со всеми, то есть это официальная позиция. И они так легонько натолкнули на мысль, что, в принципе, Россия любит похожие вещи делать сама, чтобы кого-то в чем-то обвинить и потом якобы развязать себе руки. Еще раз говорю, что это официальное издание, которое связано с высшим военно-политическим руководством Китая. Если даже они сомневаются в этом, то делайте выводы сами", - отметил он.

Буданов согласился с намеками президента Владимира Зеленского о том, что история с Крымским мостом может быть следствием конфликта внутри российских силовиков.

"Правильно. Здесь больше ничего не могу добавить. Но скажу другое: Крымский мост – это тот символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия на самом деле никому не нужна", - резюмировал Буданов.

Подрыв Крымского моста

Рано утром 8 октября стало известно о пожаре на Крымском мосту.

Позже в Сети появилась информация, что в результате подрыва грузовика на мосту загорелись цистерны с топливом.

Оккупационные власти Крыма обвинили во взрыве "украинских вандалов", а также сообщила об обрушении двух пролетов автомобильного полотна моста. Кроме того, по данным росСМИ, после взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

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