Кроме того, десантники отметили, что советуют российским солдатам, выбирать жизнь, а не бессмысленную смерть и сдаваться.

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ показала редкие кадры первых часов военной операции в Курской области России. Как отмечает пресс-служба бригады в Facebook, воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 россиян.

"Подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники. Встретившись со шквальным огнем украинских артиллеристов и увидев украинские танки на территории пограничного пункта, россияне приняли верное решение - вывесить белый флаг и сдаться украинским воинам, направившись вместе со своими ранеными в сторону украинской границы", - отметили в бригаде.

Кроме того, десантники отметили, что советуют российским солдатам, выбирать жизнь, а не бессмысленную смерть и сдаваться.

Операция ВСУ в Курской области

На подконтрольной украинским войскам территории Курской области создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым. Под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов Курщины.

На фоне успехов Сил обороны Украины РФ перебрасывает в Курскую область войска с позиций на оккупированной территории Украины. Об этом рассказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

Между тем немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что продвижение украинских сил на территории РФ свидетельствует о том, что армия все еще имеет волю и способность выиграть эту войну.

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