В последнее время воздушные тревоги в Украине, объявленные из-за взлета российского МиГ-31, длятся дольше, иногда по несколько часов. Это связано с тем, что вражеские войска осуществляют дозаправку этого истребителя во время его полета.

В Воздушных силах ВСУ считают, что Россия может продолжить такую тактику. Ведь на фоне угрозы удара "Кинжалом" (МиГ-31 является носителем этого типа ракет) в Украине объявляют длительные воздушные тревоги, поэтому, потенциально, долгие полеты МиГов помогают парализовать украинскую экономику. То есть, когда эти истребители летают по три часа и, с дозаправкой, выполняют учебно-боевые задачи, Украина фактически замирает.

Дело в том, что мы вынуждены придерживаться определенного алгоритма и находиться в укрытиях. В такой ситуации все в стране останавливается.

И враг этим пользуется, чтобы максимально вызвать стагнацию украинской экономики.

Что делать в такой "системе координат"? Вероятно, нужно адаптировать сигналы воздушной тревоги в зависимости от того, действительно ли существует реальная угроза пуска ракет типа "Кинжал". Ведь мы по несколько часов можем находиться в укрытиях, когда тот МиГ-31 кружит где-то в небе над Кавказом или Курской областью РФ.

Когда происходят тренировки стратегических самолетов вражеской авиации (Ту-95, Ту-22 мс), их, порой, различают, поскольку они на разных частотах реализовывают полетные задачи. Существуют боевые частоты, есть учебные, и, соответственно, мы фиксируем это, учитываем, на какой частоте осуществляется полет, и определяем, обучающий он или боевой.

Когда МиГ-31 осуществляет во время полета дозаправку, то это видно из космоса, наши партнеры эту информацию нам передают.

Однако относительно того, совершают ли они именно учебный полет, трудно сказать. Наши воздушные силы каждый такой взлет вражеского истребителя воспринимают как боевой. То есть, очень трудно отследить, тот ли МиГ-31 взлетает с ракетами типа "Кинжал", или это просто учебный полет. И я не знаю, как этот вопрос будут решать наши разведчики и наши воздушные силы. Но такие продолжительные воздушные тревоги вызывают кризис в нашей стране.

С другой стороны, надо не забывать, что с ракетами типа "Кинжал" могут бороться лишь комплексы Patriot. А у нас их крайне мало, чтобы полностью защитить территорию всей нашей страны.

Не является тайной и то, что враг накопил ресурсы. Как отмечала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российские ракеты уже наготове.

И как только температура воздуха стабильно будет держаться ниже нуля, соответственно, нагрузка на нашу энергетическую инфраструктуру будет максимальной, стоит ожидать масштабные ракетные атаки.

Однако и украинская армия накопила ресурсы для того, чтобы противодействовать этим ракетным атакам. Ответ Украины будет симметричным. Условно, если враг будет наносить удары по нашим электростанциям, то наш ответ будет аналогичным. Но, опять же, какие ресурсы имеет Украина для реализации этого плана, достаточно ли их для того, чтобы враг почувствовал последствия, трудно говорить. Эта информация объективно ограничена…

Сейчас некоторые граждане предлагают ввести несколько уровней тревог. А в отношении многоуровневой системы воздушной тревоги существует алгоритм, разработанный израильскими исследователями. Насколько это безопасно? Но украинская экономика страдает, вся жизнь фактически замирает из-за долговременных воздушных тревог. Поэтому нужно искать варианты.

Например, недавно речь шла о том, что, мол, не стоит объявлять воздушную тревогу на территории севера Киевской области, если вражеские дроны летят транзитом через юг области. Но ... это вызовы для наших Воздушных сил.

Поэтому, повторюсь, нужно искать варианты, как действовать, чтобы в боевых условиях уменьшать нагрузку на экономику из-за продолжительных и масштабных воздушных тревог. Но вряд ли это можно реализовать быстро.

Владислав Селезнев, военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины