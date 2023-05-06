Необычный инцидент произошел недавно, вероятно, при обстреле 1 мая.

В Запорожской области вышка сотовой станции остановила российскую ракету. О необычном инциденте сообщил в своем Телеграм министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Редкий случай произошел в поселке Камышеваха. Дата происшествия не указана, но судя по зеленым деревьям на фото, произошло это на днях. Вероятно, при обстреле 1 мая.

"Несмотря на повреждения, на следующий день связь в районе полностью восстановили благодаря Старлинку, который передала команда Минцифры. Спасибо несгибаемым телеком-специалистам за работу 24/7. Всё можно отстроить. Самое главное – сохранить человеческие жизни", – написал министр.

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Ракетные удары по Украине – последние новости

Последний массированный удар ракетами по украинской территории россияне нанесли в ночь на 1 мая. Именно тогда ракеты пролетали в том числе над Запорожской областью.

Сегодня оккупанты обстреляли ракетами С-300 ряд промышленных объектов на Донбассе. В частности пострадали промышленные предприятия Славянска и Краматорска.

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