Председатель ОВА добавил, что украинские военные выполнили свою миссию даже не на 100%, а на 200%.

При отходе Вооруженных сил Украины из Северодонецка после приказа командования не погиб ни один украинский военный.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, отход ВСУ из города состоялся по плану.

"Все прошло централизованно, по плану, не было самовольного отхода. Все, что нужно было для отхода — от строительных материалов до лодок, тросов — мы обеспечили всем. Во время ухода не было ни одного погибшего", - сказал он.

Гайдай добавил, что украинские военные выполнили свою миссию даже не на 100%, а на 200%.

"Защитники выполнили свою миссию в Северодонецке. И по времени, сколько сдерживали врага, и за поражением, которое наносили врагу в технике и личном составе, это все выполнено и перевыполнено. Там все ребята молодцы", - отметил председатель ОВА.

Бои за Северодонецк: что известно о выходе ВСУ из города

Как сообщал УНИАН, россияне бросили все силы на захват Донбасса. 24 июня стало известно о приказ ВСУ оставить разбитые позиции в Северодонецке и отойти на более укрепленную территорию.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинских военных придется уводить из Северодонецка, поскольку находиться на разбитых позициях нет смысла.

Сейчас оккупанты пытаются окружить Лисичанск, но, чтобы полностью изолировать город, российским оккупантам нужно будет перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска.

Об отступлении ВСУ из Лисичанска пока речь не идет.

По данным Нацгвардии, выход ВСУ из Северодонецка был нужен, чтобы сохранить жизнь защитников, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению.

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