КМВА пока не располагает информацией об выдаче повесток на временных блокпостах.

В Киеве с 25 по 28 декабря развернуты временные блокпосты в связи с проведением учений по безопасности. В то же время у киевской власти нет информации о выдаче повесток на этих блокпостах.

"Нам неизвестно об выдаче повесток на временных блокпостах. Работники ТЦК, согласно своим функциональным полномочиям - не выполняют функций безопасности", - заявил спикер киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире "Радио свобода".

В то же время Шаманов добавил, что в соответствии с действующим законодательством работники ТЦК имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории Киева "разрешенным законодательством способом".

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Появление блокпостов в Киеве - что известно

Как известно, ранее в соцсетях начали появляться сообщения о появлении на дорогах Киева блокпостов с военными. Киевляне писали, что якобы там горожанам выдают повестки.

В то же время начальник Сергей Попко КМВА отметил, что речь идет о учениях по безопасности, которые будут проводиться в разных районах столицы с 25-го по 28-е декабря. Эти учения предусматривают развертывание временных блокпостов, установку ограничительных знаков и элементов инженерных заграждений.

Также они предусматривают отработку проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

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