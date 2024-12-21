Оккупанты пытаются взять под контроль Большую Новоселку.

На юге Украины российская армия ведет самые активные действия на Времовском направлении - атаки происходят круглосуточно, враг пытается перерезать логистические пути ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. "Наиболее активный участок фронта - так называемом Времовском направлении, где за последние сутки враг совершил почти четыре десятка боевых столкновений. Враг пытается взять под контроль Великую Новоселку - крупнейший населенный пункт в том регионе, а также выйти на границу Днепропетровской, Донецкой областей, взять под окончательный контроль юг Донецкой области", - сказал военный.

По его словам, на указанном направлении враг атакует малыми группами пехоты при поддержке бронетехники, штурмовой и армейской авиации, а также часто применяет дроны. Он обращает внимание на то, что в последнее время штурмы там не стихают даже ночью, потому что враг получил недавно средства для ведения боевых действий в темное время суток - ночные прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения.

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"Противник действует на истощение наших сил и средств - довольно интенсивные атаки идут и днем, и ночью. На этом направлении Силы обороны сегодня уничтожили более полутора сотен захватчиков, но, даже понеся такие потери, враг не отказывается от штурмовых действий. Цель - перерезать логистические пути нашей группировки на Кураховском направлении", - пояснил спикер.

Также, по его словам, в районе Роботинского выступления (Ореховское направление) враг пытается углубиться в оборону ВСУ и взять под контроль одну из высот.

На Гуляйпольском направлении постоянно продолжаются разведывательные мероприятия и подготовки для ведения штурмовых действий. Также противник там постоянно проводит артиллерийскую подготовку и наносит удары дронами-камикадзе.

"На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник проводит ротационные мероприятия подразделений на переднем крае, а также не прекращает разведывательные мероприятия, тренирует будущие группы штурмовиков и пополняет запасы ГСМ и боекомплект", - сообщили в Силах обороны.

По данным Волошина, не заметно, чтобы у россиян, которые ведут боевые действия на юге Украины, не хватало вооружения. Он пояснил: если день оккупантам не хватает артиллерии, они используют управляемые авиационные бомбы и тому подобное. Активно применяются "Грады", армейская и штурмовая авиация, бомбы и тому подобное.

Удар по Херсону

20 декабря во время массированного огневого удара, который российская армия нанесла по Херсону, вражеская диверсионно-разведывательная группа выдвинулась с левобережья в направлении города, однако не достигла и середины Днепра. Как сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, противник начал вести огонь из реактивных систем залпового огня из крупнокалиберной артиллерии по Херсону и пригороду, по некоторым населенным пунктам на правом берегу. И во время обстрела Херсона, группа оккупантов пыталась переправиться в районе Антоновского моста. Силы обороны сработали на упреждение - противник не смог добраться даже середины реки Днепр.