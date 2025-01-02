В поселке Ивановское, что находится в Рыльском районе Курской области, поражено место дислокации войск Российской Федерации.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Денис Казанский. По его словам, по месту дислокации российских захватчиков был нанесен ракетный удар. В сети распространили видео и фото, на которых можно увидеть военную технику возле пораженного здания.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о разрушениях на "исключительно мирных гражданских объектах" - Дом культуры, школа-интернат, почта и торговый центр. По его словам, никто не пострадал.
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