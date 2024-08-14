Это крупнейшее нападение иностранной армии на российскую землю со времен Второй мировой войны, отметили в издании.

Внезапное вторжение украинских войск на территорию России является не только экстраординарным, но и рискованным, пишет The Guardian.

"Это крупнейшее нападение иностранной армии на российскую землю со времен Второй мировой войны. Спустя 2,5 года после того, как Москва начала полномасштабное вторжение, и через 10 лет после оккупации Крыма, Владимир Зеленский заявил, что "война возвращается домой к Путину", - напомнили в издании.

Отмечается, что разумность тактики поражает: Украина, похоже, обнаружила слабое место и воспользовалась им, действуя быстро и тайно. А вот стратегия менее ясна, считают в The Guardian.

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"Зеленский заявил, что хочет остановить трансграничные обстрелы. Это звучало как оправдание для западных союзников, хотя, возможно, существовали опасения, что Россия попытается пересечь границу другим путем, в Сумы. Киев также заявляет, что это наступление "усложнило" российскую логистику… и отрицает какую-либо заинтересованность в долгосрочной оккупации Курска. Но отвлечение российских войск с востока Украины, где они безжалостно уничтожают ее защитников, имеет очевидные преимущества", - пишет издание.

Также указывается, что поразительное вторжение, похоже, подняло ослабевшее настроение в Украине, которое "имеет решающее значение для продолжения борьбы и притока оружия":

"Это создало новый импульс, который помогает укрепить поддержку Запада: он опровергает предположения о том, что Украина неуклонно скатывается к поражению".

Кроме того, отмечается, что, несмотря на огромную военную пропагандистскую машину, операция ВСУ может иметь некоторый эффект в России, подрывая имидж Путина и вызывая сомнения среди элиты.

"Окончательное решение по ставке Киева будет зависеть от того, что произойдет в ближайшие несколько недель… Даже если Украина уйдет раньше или позже, она может заплатить значительную цену оружием и личным составом… Есть также предположения, что, хотя Россия и отвела часть войск из-под Харькова, она еще не вывела значительное количество войск из Донбасса. И если Украина потеряет территорию у себя дома, отправив войска в Россию, ее шаг может выглядеть скорее безрассудным, чем смелым. Застать врага врасплох - это краткосрочная победа. Но последствия этой смелой игры все еще дают о себе знать", - резюмировали в The Guardian.

Операция в Курской области - заявление Зеленского

Напомним, комментируя операцию ВСУ в Курской области России, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поступила так же, как и в первые недели и месяцы войны: перехватила инициативу и начала возвращать ситуацию в своих интересах.

"Чем больше российское военное присутствие будет уничтожено в пограничье, тем ближе будет мир для нашего государства и настоящая безопасность. Российское государство должно отвечать за то, что оно натворило. И оно отвечает".

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