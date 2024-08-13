Россия отвечает за то, что натворила, заявил президент.

Сейчас Украина поступила так же, как и в первые недели и месяцы войны: перехватила инициативу и начала возвращать ситуацию в своих интересах, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 августа.

"Мы снова доказали, что в любой ситуации мы, украинцы, способны добиваться своих задач, способны защищать свои интересы и свою независимость. И мы должны полностью использовать наши достижения. Так и будет", - сказал он.

По его словам, внимание сохраняется к каждому направлению фронта, отдельное - Курской области, а значит - к защите приграничья.

"Чем больше российское военное присутствие будет уничтожено в пограничье, тем ближе будет мир для нашего государства и настоящая безопасность. Российское государство должно отвечать за то, что оно натворило. И оно отвечает", - добавил Зеленский.

Военная операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вечером 13 августа сообщил, что под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта Курской области РФ.

По словам генерала, за прошедшие сутки ВСУ продвинулись на разных направлениях от 1 до 3 километров.

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