Таких БТР в России - 150 штук.

На Запорожском направлении украинские разведчики затрофеили современный модернизированный БТР-82А оккупантов, экипаж машины пополнил обменный фонд.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Ребята мастерски провели разведку позиций оккупантов. Как результат - те не досчитались техники и ее экипажа. Интересно, что наши разведчики затрофеили современный модернизированный БТР с усиленной броней, мощным пулеметом и защитой от ядерного, биологического и химического оружия", - написал Федоров.

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Он добавил, что в России таких БТР - всего 150 штук.

Война в Украине

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Это происходило также с территории Беларуси.

Более чем за пол года боевых действий российские военные начала терять захваченные территории благодаря успешным контратакувальним действиям украинских военных. Потери российской армии за это время уже превысили 69 тысяч человек.

Испытывая потребность в дополнительных человеческих ресурсах, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ, под которую должны были попасть 300 тысяч резервистов. Российские власти декларировали, что этих лиц сначала отправят на учения, однако фактически их сразу без подготовки отправляли на территорию Украины в зону боевых действий, где они успешно ликвидируются, а иногда даже не доезжают к фронту.

Кроме этого, ЧВК "Вагнер" Пригожина и Минобороны РФ начали искать желающих для войны против Украины среди заключенных независимо от тяжести совершенных ими преступлений.

Кроме личного состава, Россия испытывает потребность в вооружении. Поэтому они начали расконсервировать старые советские танки Т-62, а также перебрасывать технику из других стран, где находятся их военные контингенты, в частности Сирии и Армении.

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