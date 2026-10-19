Польша получила партию баллистических ракет с дальностью поражения до 290 км, – СМИ

Речь идет о южнокорейских ракетах СТМ-290.

Польша получила партию управляемых ракет CGR-080 и баллистических ракет CTM-290 для реактивных систем залпового огня Homar-K. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на Агентство вооружений Польши (Agencja Uzbrojenia).

"В партию вошли ракеты CGR-080 с дальностью поражения до 80 км, а также баллистические ракеты CTM-290, дальность которых достигает 290 км", – говорится в сообщении. При этом польское оборонное ведомство не раскрывает количество переданных боеприпасов.

"Милитарный" отмечает, что поставки осуществляются в рамках программы перевооружения польской ракетной артиллерии, которая предусматривает закупку в общей сложности 290 пусковых модулей Homar-K.

Видео дня

В апреле 2024 года Польша заказала дополнительные 72 пусковых модуля Homar-K вместе с несколькими тысячами ракет различной дальности. Стоимость контракта с южнокорейской Hanwha Aerospace составила около 1,6 млрд долларов.

"Милитарный" отмечает, что Homar-K является польской модификацией южнокорейской РСЗО K239 Chunmoo, которую устанавливают на восьмиколесное шасси Jelcz и интегрируют с польской системой управления огнем TOPAZ. Одна установка способна нести до 12 управляемых реактивных снарядов или две баллистические ракеты.

В сообщении говорится, что в апреле 2024 года в Южной Корее состоялись первые успешные испытания баллистической ракеты CTM-290, а на полигоне в Анхине присутствовали представители польского Министерства обороны.

Отмечается, что Польша работает над локализацией производства ракет CGR-080 на своей территории. По информации Агентства вооружений, первые ракеты должны сойти с производственной линии польского предприятия уже в 2028 году.

В апреле 2025 года польская WB Electronics и южнокорейская Hanwha Aerospace договорились о создании совместного производства управляемых ракет калибра 239 мм. А уже в декабре 2025 года Агентство вооружений заключило контракт с консорциумом Hanwha WB Advanced System и Hanwha Aerospace на поставку ракет CGR-080 польского производства. Начало поставок по этому соглашению предусмотрено с 2030 года.

Ведутся подготовительные работы по строительству завода Hanwha WB Advanced System в Гожуве-Великопольском (Польша).

Вооружение Польши

Как сообщало УНИАН, в конце 2024 года впервые запустили управляемую ракету CGR-080 из реактивной системы залпового огня Homar-K.

Army Recognition писала, что дальность запущенной ракеты составляет до 80 км. Этот показатель выше, чем у аналогичной системы HIMARS.

Модульная конфигурация системы Homar-K позволяет вести огонь широким спектром управляемых и неуправляемых боеприпасов, что делает ее мощным средством для удовлетворения современных потребностей на поле боя.

Отмечалось, что HIMARS имеет преимущество благодаря проверенной в боях надёжности и глобальному развертыванию. Однако модульность и совместимость Homar-K с различными боеприпасами, в том числе с CGR-080, позиционирует польскую систему как более универсальное и адаптированное к местным потребностям решение.

Вас также могут заинтересовать новости: