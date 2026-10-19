Графики отключений 20 октября: кому отключат свет во вторник

Электроснабжение будет ограничено с 6 часов утра.

Во вторник, 20 октября, в некоторых регионах Украины будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. Графики отключения света для населения запланированы в объеме от одной до двух очередей (должны соответствовать продолжительности 4–8 часов), сообщает "Укрэнерго".

Почасовые графики отключений для бытовых потребителей начнут действовать с 6 утра. Также с этого времени и до конца суток для промышленности и бизнеса будут ограничивать мощности по всей Украине.

Причиной ограничений являются систематические обстрелы российскими оккупантами объектов генерации и передачи электроэнергии с помощью дронов и ракет.

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Энергетики предупреждают, что состояние энергосистемы может оперативно меняться. Получить актуальную информацию о ситуации с электроэнергией можно при необходимости на официальных ресурсах облэнерго.

Обновлено в 20:39

График отключений электроэнергии в Сумах и области

В Сумах и области не планируется отключать от электроснабжения во вторник половину очереди 1.2. Дважды будут отключать очереди с 4 по 6, остальных потребителей – один раз в сутки. Общая продолжительность отключения – от двух до восьми часов.

График отключения света в Полтаве и области

Каждого из абонентов будут отключать от электроснабжения три раза в сутки в Полтаве и области, кроме половины очереди 5.2, на которую приходится четыре периода отключения света. В целом отключение запланировано на срок от 5 до 5,5 часов в сутки.

График отключения света в Черкассах и области

Четыре раза в сутки будут отключать свет в Черкассах и области для полуочередей 1.2 и 6.2 – в общей сложности на восемь часов. Ещё четыре группы будут во вторник без электроэнергии три раза, остальные потребители – дважды. Каждый раз свет будет отключаться ровно на два часа.

График отключения света в Киевской области

Треть жителей столичного региона останутся без электричества во вторник только один раз – речь идет о 5-й и 6-й очередях. Остальные потребители будут без света дважды в сутки. Продолжительность одного отключения – от двух до четырех с половиной часов.

График отключений электроэнергии в Киеве

Графики отключений для Киева на 20 октября вводятся индивидуально для каждого адреса. Узнать об актуальных ограничениях электроснабжения в Киеве можно, например, в приложении "Киев Цифровой" или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Отключения света в Украине – главные новости

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев предупреждает, что жителям столицы следует готовиться к сложной зиме. Он советует обеспечить себя собственной генерацией на несколько суток, поскольку Киев находится в зоне наибольшего риска.

Нехватка резервного оборудования у сотрудников "Укрэнерго" может привести к более длительному ремонту поврежденных энергообъектов и, соответственно, к более продолжительным отключениям света у потребителей, добавляет энергетический эксперт Юрий Корольчук.

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