Отсутствие теплых вещей у российских оккупантов привело к росту количества случаев краж и мародерства на оккупированной Херсонщине.

Значительная часть вооружения и военной техники, которую оккупанты направили на Донецкое и Новопавловское направления, ограниченно пригодна или полностью непригодна к боевому применению.

Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62.

Видео дня

"Неудовлетворительное состояние военной техники, что была снята с хранения и прибыла на пополнение текущих потерь, стал причиной неоднократных случаев дезертирства и сдачи в плен оккупантов Силам обороны Украины", - информируют в Генштабе.

В сообщении отмечается, что вопросы материального и технического обеспечения подразделений российских оккупационных войск, принимающих непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины, остаются проблемными.

Так, по имеющейся информации, отсутствие теплых вещей привело к росту количества случаев на временно занятой территории Херсонской области краж и мародерства военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации.

Также сообщается, что мобилизованы военные, которые прибыли в район выполнения боевых задач, не прошли соответствующей подготовки, не имеют практических навыков применения основных видов вооружения. Это приводит к значительным потерям противника в живой силе.

Война в Украине

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Это происходило также с территории Беларуси.

Более чем за пол года боевых действий российские военные начали терять захваченные территории благодаря успешным контратаковальным действиям украинских военных. Потери российской армии за это время уже превысили 69 тысяч человек.

Испытывая потребность в дополнительных человеческих ресурсах, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ, под которую должны были попасть 300 тысяч резервистов. Российские власти декларировали, что этих лиц сначала отправят на учения, однако фактически их сразу без подготовки отправляли на территорию Украины в зону боевых действий, где они успешно ликвидируются, а иногда даже не доезжают до фронта.

Кроме этого, ЧВК "Вагнер" Пригожина и Минобороны РФ начали искать желающих для войны против Украины среди заключенных независимо от тяжести совершенных ими преступлений.

Кроме личного состава, Россия испытывает потребность в вооружении. Поэтому они начали расконсервировать старые советские танки Т-62, а также перебрасывать технику из других стран, где находятся их военные контингенты, в частности Сирии и Армении.

Вас также могут заинтересовать новости: