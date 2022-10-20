РФ ослабила влияние на Израиль в Сирии и изменила взгляд Израиля на помощь Украине.

Россия перебросила из Сирии в Украину более тысячи военных и систему противовоздушной обороны С-300, которую оккупанты используют для нанесения ударов по украинским городам.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных источников на Ближнем Востоке.

"Россия недавно передислоцировала критически важную военную технику и войска из Сирии, по словам трех высокопоставленных чиновников с Ближнего Востока, подчеркнув, как ее неуверенное вторжение в Украину подорвало влияние Москвы в других странах, и устранив одно из нескольких препятствий на пути израильской поддержки Украины", – пишет издание.

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Официальные лица предоставили NYT разные оценки того, сколько российских войск было выведено из Сирии. Двое из них сказали, что это два батальона, или от 1200 до 1600 солдат. Другой источник считает, что это число может быть намного больше. При этом источники согласились с тем, что количество боевых частей РФ в Сирии было сокращено.

Такая передислокация техники и войск отразилась и на Израиле. Сообщается, что после начала войны в Украине российское военное командование уделяет намного меньше внимания группировке в Сирии. Так, Россия стала меньше заниматься военной координацией с израильтянами.

Издание пишет, что хотя контроль над С-300 так и не был передан сирийскому правительству, риск того, что он может быть использован против израильских самолетов, был основной причиной, по которой Израиль отклонял украинские запросы на военную технику с начала российского вторжения в феврале.

"По словам трех официальных лиц, Россия в настоящее время вывела систему С-300 из Сирии, чтобы поддержать свое вторжение в Украину, уменьшив влияние России на Израиль в Сирии и изменив взгляды Израиля на Украину", – подчеркнули в NYT.

Военная помощь Украине: позиция Израиля

Израиль предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах, но не будет предоставлять системы вооружения. По словам министра обороны Израиля Бенни Ганца, Иерусалим направил запрос в Киев с просьбой поделиться информацией о потребности страны в системах противовоздушной обороны, и после получения ответа они смогут "помочь в разработке спасательной системы раннего предупреждения гражданского населения".

Советник главы МВД Антон Геращенко считает, что Израиль наблюдает за геноцидом украинского народа. Он убежден, что иранские дроны, которыми Россия сейчас бомбит Украину, предназначались для Израиля. Иран никогда не скрывал, что Израиль – враг.

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