Также было уничтожено 13 боевых бронированных машин и три танка.

За сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили еще 320 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 октября среди личного состава ориентировочно составили около 69 тыс. 220 (+320 за сутки) человек. То есть они пересекли новую "красную линию" - отметку в 69 тысяч.

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Также было уничтожено:

танков - 2 тыс. 631 (+3) единицы

боевых бронированных машин - 5 тыс. 364 (+13)

артиллерийских систем - 1 тыс. 690 (+4)

реактивных систем залпового огня - 379.

Средств противовоздушной обороны было уничтожено 192 единицы, самолетов - 271, вертолетов - 249 (+1), беспилотников оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 398 (+19), крылатых ракет - 351 (+1).

Кораблей/катеров было уничтожено 16, автомобильной техники и автоцистерн - 4 тыс. 78 (+2), специальной техники - 150 (+1).

В Генштабе ВСУ добавили, что данные уточняются.

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За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

Как сообщил Генштаб ВСУ, за сутки противник нанес 18 авиационных и четыре ракетных удара по территории Украины.

В ночь с 26 на 17 октября российские оккупанты атаковали из "Смерчей" окрестности Запорожья.

Кроме того, ночью 27 октября оккупанты нанесли удар по одной из громад Киевской области.

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