Командующий войсками "Таврия" назвал соответствующие населенные пункты.

На Авдеевском направлении стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев.

Об этом сообщил бригадный генерал - командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, попытки наступательных действий россиян в районах Новомихайловки и Роботино не имели успеха.

Командующий проинформировал, что в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник за минувшие сутки нанес 45 авиаударов, совершил 935 артобстрелов и 81 удар дронами-камикадзе. Состоялись 43 боевых столкновения.

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"Общие потери врага за сутки составили: в живой силе - 347 человек, в вооружении и военной технике - 1 танк, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийские системы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 5 автомобилей. Нейтрализовано или сбито 255 вражеских БпЛА различных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов врага", - заявил он.

Кроме того, как отметил Тарнавский, за минувшие сутки и ночь, до 6 часов утра, еще 11 российских оккупантов были взяты в плен.

Тарнавский объявил об усилении линии обороны

Вчера Тарнавский заявил, что на Авдеевском направлении усиливается линия обороны и организуется оборона населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения оккупантов.

Он отмечал, что на Марьинском направлении захватчики 40 раз пытались прорвать оборону украинских войск. Под Авдеевкой - 25, а на Запорожье - шесть.

По всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" общие потери врага (убитыми и ранеными) за 25 февраля составили 447 человек. Абсолютное большинство из них - именно в Донецкой области и под Авдеевкой.

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