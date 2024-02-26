В операционной зоне ОСГВ "Таврия" большинство потерь врага убитыми и ранеными за 25 февраля - именно в Донецкой области, в частности под Авдеевкой.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отмечает, что на Авдеевском направлении усиливается линия обороны и организуется оборона населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российских оккупантов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг наращивает количество авиаударов (за минувшие сутки - 45) и штурмовых действий (72 боевых столкновения - больше всего за последние две недели). Также агрессор совершил 897 артиллерийских обстрелов и 83 удара дронами-камикадзе.

Тарнавский добавил, что только на Марьинском направлении захватчики 40 раз пытались прорвать оборону украинских войск. под Авдеевкой - 25, а на Запорожье - шесть.

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"На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организовываем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести им наибольшие потери", - написал командующий.

В то же время, сообщил он, по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" общие потери врага (убитыми и ранеными) за 25 февраля составили 447 человек. "Абсолютное большинство из них - именно в Донецкой области и под Авдеевкой", - добавил Тарнавский.

Кроме того, потери оккупантов в вооружении и военной технике составили 62 единицы, не считая 266 беспилотников. Так, уничтожено или повреждено 13 танков, 32 боевые бронированные машины, две артиллерийские системы и 15 автомобилей. Также уничтожен склад боеприпасов врага.

Ситуация на Авдеевском направлении

Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что Силы обороны Украины отошли из населенного пункта Ласточкино Донецкой области.

"Несмотря на давление противника, наши подразделения ведут активную оборону, действуют маневренно, самыми горячими остаются Авдеевское на Марьянское направление. На Авдеевском направлении наши войска отбили 25 атак врага, на Марьянском - 40. это самый большой показатель за несколько последних дней. При том, Силы обороны Украины осуществили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка-Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника", - сказал он.

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