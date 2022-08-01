Андрей Пионтковский отметил, что в Москве уже осознали ситуацию.

Война в Украине, которую развязала Российская Федерация, вступает в решающую фазу. Освобождение Херсона от оккупантов станет шоком для Кремля.

Об этом рассказал публицист, математик, оппозиционер Андрей Пионтковский в новом выпуске "Балаканки" проекта "Гроші".

"Москва наконец-то осознала угрозу потери юга в Украине и уже снимает батальонно-тактические группы с Донбасского направления, оказываясь от наступления на Славянск и Краматорск, чтобы сосредоточиться на Херсоне", - отметил оппозиционер.

По его словам, война вступает в решающую фазу.

"Они (россияне – УНИАН) сейчас бросили все на Херсон, потому что освобождение этого города имело бы громадное политическое и психологическое воздействие. Это было бы шоком и для глубинного российского народа, подверженного телевизионной пропаганде, и для бункера. Мы уже видим трещины и в массовом сознании, и в элитном российском обществе. Мы уже видим действие ультрафашисткой партии, которая все больше критикует Путина", - объяснил Пионтковский.

При этом он указал, что если ВСУ возьмут Херсон, то это приведет к психологическому слому всей российской военной и политической машины.

Как ранее сообщал УНИАН, украинская армия в ночь на 27 июля нанесла точечные удары по Антоновском мосту, расположенного возле захваченного оккупантами Херсона. Мост был поврежден, и противник потерял транспорт и логистические пути.

Позже стало известно, что враги просто накрывают плитами поврежденные участки моста

Позже начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты пытаются восстановить разрушенные мосты на Херсонщине и строят понтоны, прикрываясь мирными жителями.

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