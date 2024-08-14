У украинской армии "есть большой спектр действий", считает эксперт.

Спектр возможных дальнейших действий ВСУ в рамках военной операции на территории России довольно широк. Все будет зависеть от того, как россияне поведут себя в ближайшее время, заявил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.

"Есть большой спектр действий, начиная с продвижения к тому же Курску или Курской АЭС, заканчивая определенными рейдовыми действиями вдоль всей линии границы в сторону Москвы - фактически от точки соприкосновения между Беларусью, Украиной и Россией и до Валуек. То есть превратить все эти 600 километров линии границы на линию фронта и развернуть ее в сторону Москвы", - отметил он.

По словам Свитана, если РФ уменьшит давление на Восточном фронте, перебрасывая в достаточном количестве войска в Курскую область, она, вероятно, сможет остановить продвижение ВСУ в Курской области. Если же россияне этого не сделают - украинские войска будут двигаться дальше, отметил эксперт:

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"Это может быть не так продвижение в тыл России, как попытка купировать определенные проблемы, которые были. Проблемы, например, были связаны с возможностью россиян двигаться в сторону Сум. Но сейчас мы практически распылили ту группировку, которая могла наступать на город. Здесь уже есть плюс, это половина выполненной задачи. Кроме того, возможно движение наших войск в тылы противника по российской территории. К примеру, в тыл волчанской или липцевской группировки. Так же, как я уже говорил, возможно обесточивание Курской АЭС, чтобы она не могла поставлять электроэнергию потребителям военного уровня. Есть много механизмов, мы будем двигаться дальше".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, чтобы затормозить и остановить украинскую армию в Курской области, России понадобится от 30 до 50 тысяч военнослужащих, контрнаступление же потребует значительно больше ресурсов:

"Сколько нужно российским войскам ресурсов, чтобы купировать наступление Сил обороны Украины в Курской области, а затем вернуть себе территорию, которая уже составляет на сейчас более 1 100 квадратных километров?... Исходя из всего вышеизложенного, у меня создается ощущение, что в этом году в Судже Новый Год будут встречать по украинскому времени и с поздравлениями украинского президента".

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