Пенсионерка поделилась, как украинские военные относятся к россиянам.

В Судже Курской области 91-летняя пенсионерка обратилась к своим родственникам в Киеве при помощи ВСУ. В интервью YouTube-каналу "Территориальная оборона ВСУ | ТРО Медиа" она поделилась, что украинские военные хорошо относятся к жителям города.

Глушкова Валентина Михайловна рассказала, что живет в Судже вместе со своим мужем Игорем. По ее словам, они живут неплохо, несмотря на боевые действия.

"Я еще жива. Хочу обратиться к своим родственникам в Киеве, если они меня услышат. Особенно к сыну своему, Сашке, невестке Лаймочке, внучке Алисы в Риге. Мы с Игорем живы. Игорь, конечно, очень болеет. Я его не брошу", - сказала пенсионерка.

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ВСУ не оскорбляют жителей Суджи, отметила Валентина Михайловна. Она подчеркнула, что украинские солдаты даже кормят россиян и делятся с ними продуктами.

Пенсионерка сказала, что ее сын, Александр Глушков, является автором многих изобретений и о нем в свое время много писали в газетах. Также пенсионерка надеется, что ей удастся увидится со своими родственниками и пожелала им счастья:

"Если вдруг не увидимся, сынок, Лаймочка, Алисочка, знайте, как мы вас любим. Живите долго, будьте счастливы. И помните свою бабушку и маму".

Авторы проекта "НЕНУЖНЫЕ путину" поделились, что он был создан для того, чтобы жители освобожденной Курской области могли связаться со своими родственниками и сообщить, что с ними все хорошо. По их словам, эти записи - едва ли не единственный канал связи с близкими.

Военная операция ВСУ в Судже и Суджанском районе - другие новости

Ранее УНИАН писал, что в подконтрольном ВСУ городе Суджа Курской области местные жители занимаются мародерством. Они грабят брошенные без присмотра магазины и аптеки, а украинские военные не вмешиваются в процесс.

Кроме того, в августе украинским журналистам впервые удалось попасть в Курскую область. Корреспондент ТСН Наталья Нагорная показала, как военные ВСУ сняли российский флаг с административного здания в Судже.

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