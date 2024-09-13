Обращение подписали 90 семей, которые имеют близких в Судже и Суджанском районе.

Родственники жителей города Суджа и Суджанского района Курской области, которые оказались под контролем ВСУ, обратились к президентам Украины и России, а также к омбудсменам обеих стран, с просьбой организовать гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения из зоны боевых действий.

Как пишут в "Новой газете", ВСУ проводят военную операцию, а в районе боевых действий, по неофициальным данным, до сих пор остаются тысячи мирных жителей. В своем письме родственники напоминают, что Женевская конвенция о защите гражданского населения обязывает государства обеспечить защиту гражданских от военных действий и запрещает использовать их как "живой щит".

"Население в осажденном городе не должно подвергаться обстрелам и непосредственному нападению. Однако мы понимаем, что в условиях городских боев с применением артиллерии и авиабомб это невозможно", - говорится в письме.

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Бывший вице-премьер Украины Ирина Верещук еще 15 августа заявляла о готовности Киева открыть гуманитарный коридор для жителей Курской области, но российская сторона до сих пор не сделала официального запроса. На сегодня письмо подписали 90 семей, которые имеют родственников в зоне боевых действий.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что более 150 тысяч человек были эвакуированы в безопасные районы, но независимые источники не могут подтвердить эти данные. Российские войска в последние дни начали контратаки, заявив о возвращении контроля над 10 населенными пунктами, но официального подтверждения пока нет.

Военная операция в Судже и Суджанском районе

В подконтрольном ВСУ городе Суджа Курской области местные жители активно грабят брошенные без присмотра магазины и аптеки. Соответствующие кадры публикуют телеграм-каналы.

Как писал УНИАН, Украина начала доставлять гуманитарную помощь в Суджу и другие населенные пункты Курской области, которые сейчас контролирует украинская армия. Этот факт засвидетельствовала съемочная группа канала 1+1, которая побывала в Судже.

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