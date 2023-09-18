Среди прочего украинскими военными был поражен один пункт управления российских захватчиков.

В течение суток Вооруженные Силы Украины нанесли удары по нескольким районам сосредоточения российских оккупантов и поразили их технику, в том числе шесть артиллерийских средств.

Как отмечается в сообщении Генерального штаба ВСУ, ночью Россия нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131". Уничтожены были все 17 крылатых ракет и 18 из 24 "Шахедов".

"Всего в течение суток враг нанес 17 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - отметили в Генштабе.

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В то же время авиация Сил обороны в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

"Подразделениями ракетных войск поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один зенитно-ракетный комплекс, шесть артиллерийских средств, один пункт управления противника", - говорится в сообщении.

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 18 сентября, Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 620 российских оккупантов. Так, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили уже около 272 тыс. 940 человек.

Среди уничтоженной за это время вражеской техники, в том числе 4 тыс. 623 танка, 8 тыс. 834 боевых бронированных машины и 6 тыс. 27 артиллерийских систем.

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