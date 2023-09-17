Освобождение этого населенного пункта дает защитникам Украины ряд преимуществ над врагом.

С освобождением Клещиевки ВСУ получили плацдарм, который позволит продолжать наступательные действия и освобождать нашу землю от оккупантов.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, освобождение этого населенного пункта дает защитникам Украины ряд преимуществ над врагом.

"Прежде всего это контроль логистических маршрутов, которые обеспечивают различными типами снабжения город Бахмут. Кроме этого, это обнажение флангов, в частности, южного, что позволит нам в дальнейшем удобнее продвигаться вглубь порядков противника, а также наносить более точные и более глубокие огневые удары, используя артиллерийские системы и другое вооружение", - сказал он.

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Также он отметил, что после освобождения Клещиевки украинские военные продолжают закрепляться на местности и проводят стабилизационные действия по разминированию.

"Наши подразделения на этом направлении нанесли очень мощное поражение ряду российский оккупационных подразделений, а именно – десантным подразделениям, батальону "Ахмат" с "кадыровцами", Шторм-зет с российскими преступникам, ГРУ Генштаба РФ, а также разбили и нанесли мощные удары мотострелковым подразделениям оккупационной армии", - добавил он.

Освобождение Клещевки - что известно

На протяжении последних недель украинские военные имеют определенные успехи в районе Бахмута. Несколько дней назад ВСУ провели удачный штурм и освободили Андреевку.

Сегодня украинские защитники и защитницы освободили от российских оккупантов населенный пункт Клещиевка в Донецкой области, что находится южнее Бахмута.

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