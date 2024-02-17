ВСУ уничтожили десятки танков, ББМ, артсистем и другой вражеской техники.

За прошедшие сутки, 16 февраля, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1050 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб, потери РФ в войне по состоянию на сегодняшнее утро составляют 401 350 человек.

Также было уничтожено много российской военной техники, в частности:

Видео дня

танков ‒ 6476 (+11);

боевых бронированных машин ‒ 12145 (+16);

артиллерийских систем – 9669 (+28);

БПЛА оперативно-тактического уровня-7413 (+5);

крылатые ракеты - 1896 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 12734 (+18);

специальная техника - 1533 (+5).

Кроме того, Силы обороны превратили в лом 984 РСЗО, 671 средство ПВО, 332 самолета, 325 вертолетов, одну подводную лодку, а также 25 лодки и катера.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 16 февраля, на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 90 боевых столкновений. Больше всего боев было на Авдеевском направлении.

По состоянию на 2 часа ночи ВСУ, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Аналитики ISW подчеркивают, что захват Авдеевки само по себе не принесет никаких оперативных преимуществ или возможностей для оперативно значимых наступлений. Оккупантам, вероятнее всего, будет трудно продвинуться на запад от Авдеевки Донецкой области ближе к подготовленным позициям, на которые отходят украинские войска.

Вас также могут заинтересовать новости: