Россия ежегодно производит лишь несколько новых таких истребителей-бомбардировщиков.

В течение трех дней ВСУ сбили четыре российских Су-34, которые считаются лучшими истребителями-бомбардировщиками ВВС РФ. Это единственный тип самолетов в российском арсенале, которые могут обнаруживать и атаковать цели в кратчайшие сроки, что обусловлено наличием определенной комбинации датчиков, авионики и "умного" вооружения, пишет Forbes.

Журналисты отмечают, что непонятно, как украинцам удалось сбить самолеты, но недавно Германия поставила Украине зенитно-ракетную батарею Patriot, уже третью по счету. И ситуация для россиян может еще более ухудшиться, потому что ВВС Украины в ближайшее время получат истребители F-16.

По данным СМИ, довоенный флот РФ насчитывал около 150 Су-34. Если учитывать недавно сбитые самолеты, то Украина уже уничтожила 25 или 26 таких истребителей-бомбардировщиков.

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В исследовании Королевского института от ноября 2022 года, которое цитируют журналисты, говорилось, что военно-воздушные силы РФ "почти наверняка стремятся минимизировать дальнейшие потери этих дорогих и сложных самолетов".

"На момент выхода указанной публикации россияне потеряли лишь 17 Су-34. теперь, когда они потеряли 26 самолетов стоимостью 50 миллионов долларов – почти пятую часть авиапарка – беспокойство россиян, несомненно, значительно усилилось", – пишет издание.

После того, как украинцы сбили три истребителя, российские ВВС приостановили бомбардировочные налеты на Днепровский плацдарм.

"Новосибирский авиационный завод им. Чкалова ежегодно производит лишь несколько новых Су-34. Москва не может выдержать текущий уровень потерь, не говоря уже о потенциально более высоком уровне потерь, когда новые украинские F-16 присоединятся к боевым действиям в ближайшие недели", – говорится в статье.

Также отмечается, что ракета Patriot PAC-2 имеет дальность полета до ста миль. Батарея, расположенная далеко за линией фронта в Херсоне, легко может попасть в российский самолет в самой отдаленной точке вылета.

Уничтожение российских военных самолетов

В течение 22-24 декабря силы ПВО Украины сбили четыре российских самолета Су-34.Три самолета уничтожили на юге Херсонской области. Они летели на большой высоте, выстроившись в линию для сброса авиабомб. Через два дня Украина заявила, что сбила четвертый истребитель-бомбардировщик. На этот раз над оккупированным Мариуполем.

Первая партия американских истребителей F-16 может прибыть в Украину от западных партнеров примерно в течение недели, то есть еще до конца 2023 года.

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