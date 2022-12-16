За сутки наши военные нанесли 22 удара по пунктам расположения оккупантов.

Авиация Сил обороны нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и трижды ударила по позициям ЗРК оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на 06:00.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пять пунктов управления, четыре района сосредоточения личного состава противника, шесть артиллерийских позиций, два склада боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов", - сказано в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Потери РФ в войне против Украины

По состоянию на 14 декабря потери РФ на войне пересекли очередную границу-ВСУ уничтожили уже 96 тыс. оккупантов.

Также известно, что в Бердянске партизаны подорвали казармы оккупантов.

Между тем "вагнеровцы" провалили штурм под Бахмутом и даже в РФ признали ликвидацию 17 боевиков.

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