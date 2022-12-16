Там Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники различного типа.

В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке по состоянию на 06:00.

В сообщении дано уточнение относительно потерь российских оккупантов. В частности, отмечается, что, по уточненной информации, 14 декабря, в районе населенного пункта Токмак Запорожской области, Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники различного типа. При этом около 180 военнослужащих противника получили ранения.

Видео дня

"Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в городе Токмак", - отмечают в Генштабе.

В сообщении также сказано, что в Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов.

Ситуация в Запорожской области

В Запорожской области продолжается ликвидация оккупантов. Так, в ночь на 10 декабря взрывы прогремели сразу в нескольких базах россиян, в результате чего было ликвидировано около 200 оккупантов.

6 декабря в городе взорвали коллаборанта Николая Волика - бывшего депутата райсовета от "оппозиционной платформы – за жизнь".

Прилеты по врагу зафиксированы в Майском и Пологах Запорожской области.

Кроме того, 12 декабря стало известно об ударе ВСУ по стратегическому мосту в Мелитополе.

13 декабря по базе оккупантов в Мелитополе был нанесен мощный удар.

Вас также могут заинтересовать новости: