По его словам, это ставит россиян в более уязвимую позицию.

Американское и западное вооружение от партеров, поступающее в Украину, уже влияет на ход боевых действий.

Об этом заявил экс-спецпредставитель Соединенных Штатов Америки в Украине Курт Волкер в эфире информационного телемарафона.

"Системы вооружения и амуниция из США прибывают, но пока не все прибыло. Оно уже влияет (на ход войны - УНИАН), как успешные атаки на слады боеприпасов, которые мы видели в последние дни. Это продолжится. Это ставит россиян в более уязвимую позицию", - сказал он.

По словам Волкера, Вооруженные силы Украины смогут освободить больше населенных пунктов, когда новые системы вооружения прибудут на фронт.

"На самом деле много западного вооружения уже в Украине. Джавелины, Стингеры, гаубицы и так далее. Но сейчас мы говорим о новых системах - HIMARS и NASAMS. Они еще не прибыли, но они в пути", - отметил он.

На вопрос журналиста о том, возможно ли поступление новой техники в июле и августе, Волкер ответил утвердительно.

"Ленд-лиз - это специальный способ, позволяющий администрации США использовать свои собственные запасы и передавать их Украине, при этом передавать быстро. Это процесс, которые продолжается уже определенное время. Мы передаем системы Украине и закупаем новые на их место. США и их партнеры ищут пути ускорить этот процесс", - отметил экс-спецпредставитель США в Украине.

Напомним, что ранее секретарь СНБО рассказал, когда начнутся поставки оружия из США в Украину по ленд-лизу.

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