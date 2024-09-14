На фото показаны две уничтоженные понтонные переправы, а также разрушенный автомобильный мост.

В британской разведке рассказали о действиях ВСУ по уничтожению российской логистики в Курской области, в частности, мостов и переправ через реку Сейм, и показали спутниковые фото последствий ударов.

"Украина продолжает уничтожать российскую логистику в Курской области, нанеся серию ударов, в результате которых были разрушены автомобильные дороги и понтонные мосты через реку Сейм", - пишут в разведке.

В частности, на фото показаны две уничтоженные понтонные переправы, а также разрушенный 17 августа автомобильный мост.

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Бои в Курской области - что известно

Несколько дней назад россияне перешли в контрнаступление в Курской области. Как писал Bild, российские войска отбросили ВСУ из-под села Коренево, а также выбили украинский военных из сел Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка.

В то же время ВСУ совершили прорыв на еще одном участке границы на Курщине, и, по данным украинского подразделения БПЛА Khorne, проникли на несколько километров вглубь российской территории и поставили под угрозу окружения многотысячную группировку российских срочников.

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