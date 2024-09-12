Им удалось отбить у ВСУ несколько населенных пунктов.

Со черашнего дня россияне перешли в контрнаступлениев Курской области при поддержке танков и бронетехники.

Как сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, российские войска отбросили ВСУ из-под села Коренево, а также выбили украинский военных из сел Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка.

Таким образом, как отметил экперт, с восточной стороны россияне разорвали окружение, в которое попали российские части еще в конце августа.

Видео дня

Репке напомнил, что на севере россияне были отрезаны рекой Сейм, на западе и юге - границей с Украиной.

"Появились визуальные подтверждения того, что российские войска отбили Краснооктябрьское и Комаровку в Курской области. "Визуальные" означает, что реальная ситуация может быть намного хуже, чем на карте", - детализировал Репке.

Ситуация в Курской области

Украина сейчас начинает оборонительную операцию в Курской области, сказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он также добавил, что сейчас ситуация для Сил обороны непростая, поскольку для успешной защиты нужны резервы, которые уже были задействованы украинской стороной для наступления на этом направлении.

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