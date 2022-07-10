Окончательные потери противника уточняются.

ВСУ уничтожили на юге Украины 58 российских военных. Кроме того, было уничтожено около двух десятков единиц техники, а также четыре склада с боеприпасами.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

"Противник продолжает ведение боевых действий с занятых позиций. В связи со значительными потерями в последнюю неделю наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях рашистских войск в Херсонской области", — говорится в сообщении.

Оккупанты в течение дня нанесли один ракетный и один авиационный удар: семью ракетами из Смерча атаковали поселок Радушное Криворожского района, а вертолетом Ка-52 ударили по урочищу Плотницкому.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складом боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь захватчиков уточняется.

"Враг не досчитается 58 рашистов, двух гаубиц Мста-Б, автоматизированной станции постановки препятствий, трех единиц бронированной и 12 – автомобильной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов — один на Николаевщине, остальные — на Херсонщине. Окончательные потери противника уточняются", — говорится в сообщении.

В Черном море россияне выставили два корабля с 15 ракетами "Калибр", а также три ВДК.

Ситуация на юге Украины:

9 июля 2022 года появились детали уничтожения двух командных пунктов армии РФ на Херсонщине.

В тот же день ВСУ ударили по складам оккупантам.

Также 9 июля стало известно о том, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на Херсон.

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