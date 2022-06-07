Речь идет о селе Давыдов Брод.

Село Давыдов Брод может стать плацдармом для контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированную российскими войсками Новую Каховку в Херсонской области.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио НВ.

"Давыдов Брод, там находится плацдарм для наступления на Новую Каховку. Он остается за нами", – заявил он.

Вместе с тем Жирохов добавил, что на данный момент у украинских бойцов "нет фактически сил для того, чтобы развить наступление дальше". Виной всему постоянные атаки российских войск.

"Но этот плацдарм критически важен для предстоящего контрнаступления. И я думаю, что за него будем держаться любыми усилиями", – считает эксперт.

Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, для контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке ВСУ необходимо сформировать шесть новых бригад численностью 25 000 воинов.

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