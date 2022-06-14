В оккупированной Новой Каховке Херсонской области загорелся склад боеприпасов российских войск.
Об этом сообщают региональные Telegram-каналы.
Очевидцы сняли поднявшийся над городом густой столб темного дыма. На отдельных видео были слышны звуки детонации боеприпасов.
Местные жители допускают, что пожар на складе случился в результате удара ВСУ. В настоящее время нет никаких официальных тому подтверждений.
Война в Украине: ситуация в Херсонской области
Уже вторую неделю Силы обороны Украины успешно продвигаются к временно оккупированному россиянами Херсона.
Благодаря тактическим успехам украинские защитники приближаются с боями к Томиной балке, рассказал 14 июня советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.
На Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. От российских оккупантов освобожден поселок Таврическое.