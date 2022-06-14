Уже вторую неделю Силы обороны Украины успешно продвигаются к временно оккупированному россиянами Херсона.

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области загорелся склад боеприпасов российских войск.

Об этом сообщают региональные Telegram-каналы.

Очевидцы сняли поднявшийся над городом густой столб темного дыма. На отдельных видео были слышны звуки детонации боеприпасов.

Местные жители допускают, что пожар на складе случился в результате удара ВСУ. В настоящее время нет никаких официальных тому подтверждений.

Война в Украине: ситуация в Херсонской области

Уже вторую неделю Силы обороны Украины успешно продвигаются к временно оккупированному россиянами Херсона.

Благодаря тактическим успехам украинские защитники приближаются с боями к Томиной балке, рассказал 14 июня советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.

На Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. От российских оккупантов освобожден поселок Таврическое.

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